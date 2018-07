Statistikapomm: kas Inglismaa teeb tõesti mõeldamatut ja sammub finaali?

Inglased ei löö palju väravale, aga nende resultatiivsus on hämmastav. Veerandfinaalis Rootsiga läksid raamide vahele vaid kaks lööki, mis mõlemad lõpetasid ka väravas. See tähendab, et nende viimasest 13 täpsest pealelöögist sel MMil on võrku sahistanud suisa 10.