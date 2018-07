Väikese Kalevi kogenud trio on klubist lahkumas

Gert Kullamäe juhendatav meeskond, kellel on mängijatest leping sõlmitud hetkel vaid Bamba Falliga, loodab asemele tuua nii Janar Taltsi kui Tanel Soku. «Tegime neile pakkumise, aga mõlemad võtsid mõtlemisaja,» räägib klubi mänedžer Oliver Läll. «Tahaksime ühe sammu võrreldes eelmise aastaga edasi astuda. Soome esiliigasse, nagu vahepeal jutt oli, me aga minemas pole, vaid keskendume Eesti-Läti ühisliigale.»

Teisest liigast uueks hooajaks esiliigasse kerkinud Rakvere Tarva eestvedaja Arnu Lippasaar kinnitas, et on Kalev/TLÜst lahkuvast triost huvitatud. «Saage elab siinkandis ja temaga olen põgusalt rääkinud. Rakvere korvpallis on ta ikkagi omamoodi ikoon. Huvi on ka Tamme ja Vahteri vastu, aga nendega pole ma veel otseselt ühenduses olnud. Eks peame vaatama, mida meistriliigaklubid neile pakuvad. Kui Rakveres leiduks töökohti, oleks ka meeskonna moodustamine hoopis kergem. Kütusekompensatsiooni ja kõhutäie eest pole kerge meiesugusel amatöörmeeskonnal mehi pärast tööpäeva lõppu Rakverre trenni meelitada,» tõdebb Lippasaar.

Lisaks võimalikele täiendustele loodab Lippasaar meeskonnas näha ka tänavusi põhimehi ehk lepingu juba sõlminud Renato Lindmetsa ning Illimar Pilku, Sven Pugoneni ja Mihkel Kurge. See, kas sügisel hakatakse tõsiselt püüdma kohta kõrgliigas, sõltub klubi juhi sõnul sponsorite panusest.

Rapla Avis Utilitas on seni uue lepingu sõlminud vaid peatreener Aivar Kuusmaaga. «Plaan on mitte samamoodi, vaid paremini mängida kui lõppenud hooajal,» kinnitab Eesti kolmanda klubi mänedžer Jaak Karp, kelle sõnul plaanitakse enamik tänavusest meeskonnast säilitada. Karbi sõnul on meeskonna toetajad kindlalt klubi taga ja komplekteerimist ei tohiks mõjutada ka riigikohtusse jõudnud vaidlus maksuametiga mängijatele stipendiumi maksmisest.