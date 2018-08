Kridil avaneb võimalus Röhlerilt ja Hofmannilt revanš võtta

Odaviskevõistlus on sellel hooajal Teemantliigas olnud kavas kolm korda ning igal etapil on Kirt visanud üle 83 meetri. Viimasel etapil Rabatis saavutas esikoha just Kirt, kes viskas Eesti rekordiks 89 meetrit ja 75 sentimeetrit. Kahte esimest etappi valitses Röhler, kelle võidutulemused olid vastavalt 91.78 ja 89.88.