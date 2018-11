Federer nahutas Serena Williamsit

Williams kaotas US Openi finaalis Naomi Osakale, olles saanud järgemööda hoiatuse, punktikaotuse ja geimikaotuse. Esimese karistuse määras pukikohtunik Carlos Ramos talle keelatud juhendamise, teise reketilõhkumise ja kolmanda kohtuniku solvamise eest. Williams nimetas pukikohtunikku vargaks ja valetajaks, talle määrati hiljem 17 000 dollari suurune rahatrahv.

Siiski leidis Federer, et süü lasub ka Ramosel. «Võib-olla poleks pukikohtunik pidanud teda sellisesse olukorda panema. See juhtum on väga kahetsusväärne, aga uskumatult õpetlik.»