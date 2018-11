Otepää MK-etapi võistluste direktor: lootust on näha kõiki maailma tippe

Otepääl on kavas samad distantsid, mis maailmameistrivõistlustel Seefeldis, seega on lootust näha stardis kõiki maailma tippe,» sõnas Leemets.

«Plaan A on distantsi sõita 5 km ringil, plaab B 3,3 ja 3,75 km ringidel ja C jääda kahevõistluse ringi juurde, mille pikkus 2,5 km.

1999. aastal, kui Otepääl esmakordselt murdmaa MK-etapp toimus, siis sõideti hooaja peale pooled etapid looduslikul lumel. Tänapäeval on etapi korraldamise eelduseks, et kohapeal on kunstlume tootmist võimaldav aparatuur.»

Kahevõistlejad võistlevad Otepääl 5.-6. ja murdmaasuusatajad 19.-20. jaanuarini.

Videointervjuu Eesti Suusaliidu president Andreas Laanega

2019. aastal toimuvad Otepääl peaaegu järjest kaks MK-etappi. Kui suur töö oli see suusaliidu poolt?

Töötasime selle nimel viimased kaks aastat. Mõnes mõttes mängis saatus ka meile juhuse kätte – see aasta jäi MK-etapp kahevõistluses ära. Meil on head suhted FISiga (Rahvusvahlise Suusaliiduga – toim) ja nad lubasid selle edasi lükata ja sellel aastal korraldada. Meie soov on pikka aega olnud publikule pakkuda rohkem kui täna, anda erinevatele inimestele põhjust Otepääle tulla ja saadagi tuttavaks selliste aladega. Ma arvan, et see on suusatamise populariseerimisele ülivajalik.

Kes on need nimed, kelle peale peaks publik piletite peale tormi jooksma?

Esimene üritus see aasta on kahevõistlus ja Kristjan Ilves kindlasti on see nimi. Kristjan tegi eelmisel aastal ajaloolise tulemuse, kui jõudis ühel MK-etapil kolme hulka, mida pole tükk aega juhtunud. Kristjan ise on hästi mõnusa ja eluterve suhtumisega, et teda tasub juba lihtsalt vaatama tulla. Murdmaasuusatamises Marko Kilp ja Raido Ränkel on väga head ja väga võimsad. Ma loodan, et nende vorm sellel aastal on just Otepääl õiges kohas ja tulemused võiksid tulla küll.

Kas korralduslikus mõõtmes on mingisuguseid muudatusi? Teada on, et sport on meelelahutusega jätkuvalt aina rohkem seotud.