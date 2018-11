Täna: parimate poegadega korvpallikoondis võõrustab Gruusiat

Vene oli eelmises koondiseaknas nimekirjas ja valmis Eesti eest mängima, aga loobus viimasel hetkel, sest Hispaania kõrgliigaklubi Baxi Manresa koputas lepinguga uksele. Praeguseks on Vene taas töötu ja ka koondises tagasi. Kahe nädala eest 28. sünnipäeva tähistanud Vene viskas nalja, et seekord on koondises teised mehed, kes nooremaid ohjama peavad. «Eks vanemad mehed oskavad ise ka juhendada. Nad on elu jooksul ikka midagi õppinud. Aga milline on minu mänguline roll – see kujuneb veel välja,» ütles Vene.