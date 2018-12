Korvpall on hoolikalt läbi mõeldud mäng. Kate-kattest, maa-ala, välja mängitud viskepositsioonid, mis lõppevad võrgusahistamisega – need on nüansid, mis tõelisele korvpallifännile enim rahuldust pakuvad. Järgnevas videos pole neil kohta, vaid teie ees on kõige hullumeelsemad visked, mis NBA-hooaja esimese kaheksa nädalaga korvirõnga läbisid.