Korvpalli otsepilt: Kalev jätkab pühapäeva hommikul Ühisliigas võitlust play-off’i koha eest

Pühapäevased vastased väärivad teineteist, sest nii Astana kui Kalev asuvad liigatabelis esimeses pooles ja on liikumas VTB Ühisliiga play-off’i kursil. Kasahhid paiknevad 5 võidu ja 3 kaotusega suisa viiendal ning kalevlased 4 võidu ja 5 kaotusega seitsmendal tabelireal. Olgugi et põhiturniirist on tänaseks mängitud umbes üks kolmandik, lahutab mõlemat meeskonda eelmise hooaja saldost vaid kaks võitu – Astana oli kümnes 7 võidu ja 17 kaotusega ning Kalev kaheteistkümnes 6 võidu ja 18 kaotusega.