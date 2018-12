Valtteri Bottas saab endale rallirajal konkurendi

«Olen alati tahtnud rallit sõita «korraliku» ralliautoga ja nüüd, kui mul on see võimalik, siis loomulikult võtan selle vastu. Mõistagi on Lapimaa ralli tase kõrge, aga ma ei pea sõitma võidule, vaid saan rallit nautida,» sõnas Salo.