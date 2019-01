Eesti jalgpallikoondis kohtub võõrsil Gibraltariga

EM-valiksarja loos jättis Eestile maavõistlusmängude pidamiseks kaks vaba auku – ühe märtsis ja ühe novembris. «Põhja-Iirimaa on võõrsil ja siis Gibraltar võõrsil. See on juba paigas,» kinnitas Reim. «Kindlasti see on Põhja-Iiriga võrreldes hoopis teistsugune mäng, aga võibolla võimalus just neil, kes Põhja-Iiril seda lahingut ei pea, saada mänguaega ja harjutada oma palliga mängu,» lisas ta.