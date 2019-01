«Spordiministeerium»: Mida näitas autoralli MM-sarja avaetapp Monte Carlos?

Iganädalane Spordiministeerium on MM-ralli järgsel teisipäeval eetris erisaatega, kus keskendutakse lõppenud etapile. Tänases saates on tähelepanu all Monte Carlo ralli ning stuudiokülaliseks on MM-rallidelgi startinud rallisõitja Miko Niinemäe. Vaata saadet juba täna kell 20.00.