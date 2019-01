Johaug dopingukaristuselt naasmisest: kõik suusatüdrukud on õnnelikud, et ma tagasi olen

«Tundsin juba viimase nädala jooksul kodustel treeningutel, et mu vorm on väga terav. Paljud teised tüdrukud võistlesid ka Tour de Skil ja see oli väga raske, ma tean, olen seal ju varem käinud. Sain aru, et mul on siin eelis, sest olen saanud puhata ja keskendunud ainult treeningutele ja iseendale,» sõnas Johaug Eesti ajakirjanikele. Eelis on sealjuures just värskemas vaimus, mitte kehas. «Füüsise poolest oleksin võinud Tour de Skil kaasa lüüa, aga vaimselt oli puhkus oluline.»