Järelvaadatav: tiitlikaitsja Saaremaa võttis koduväljakul värske Hollandi koondislase toel kohustusliku võidu

Üleplatsimeheks kerkis Saaremaa austraallasest diagonaalründaja Sam Boehm 17 punktiga. Tiitlikaitsja värskeim täiendus, Hollandi koondislasest temporündaja Fabian Kenneth Plak lisas 10 punkti. Parima eestlasena kogus Harri Palmar 10 punkti. Daugavpilsi eest tõi Dmitrijs Meinerts 11 punkti.

Liigatabelis säilitas nüüd 42 punkti kogunud Saaremaa oma teise koha, olles 18 mänguga kogunud 14 võitu ja neli kaotust. Sama palju punkte on teeninud ka kaks mängu vähem pidanud liidermeeskond Tartu Bigbank ning kolmandal kohal paiknev RTU/Robežsardze. Daugavpils on 11 meeskonna konkurentsis 13 punktiga üheksandal real. Kogu liigatabel on nähtav SIIN.

Enne mängu:

Saaremaa tegi käimasoleva nädala alguses huvitava vangerduse, kui palkas Hollandi koondise temporündaja Fabian Kenneth Plaki ja loovutas Pärnu meeskonnale samal positsioonil tegutseva Siim Ennemuisti.

«Oleme kaua vaevelnud temporündajate vigastuste käes ja sellest tulenevalt otsustasime enne üleminekuakna sulgumist (1. veebruar) tuua meeskonda lisa välismaalt,» teatas Saaremaa VK sotsiaalmeedias.

Plak palgati hooaja alguses Itaalia esiliiga klubi Mondovi VC ridadesse, kus mängivad ka Eesti koondislased Kristo Kollo ja Henri Treial. Kuna Plak vajas möödunud suve lõpus operatsiooni, toodi meeskonda tookord tema asemele just Treial. Nüüdseks on hollandlane aga vigastusest täielikult paranenud ja Itaalias juba kuu aega pallitreeningutel osalenud. Samuti on ta tuttav Eesti koondise abitreenerile Rainer Vassiljevile, kelle käe all ta möödunud hooajal treenis.

Plak on juba Saaremaal kohal ja nädalavahetusel peab klubi eest ka esimesed mängud. «Esimeste treeningute põhjal võime kinnitada, et Eesti meestelt saadud tagasiside peab paika – Plaki näol on tegu väga heade füüsiliste võimetega 21aastase mängumehega, kellest loodame väga tõhusat abi nii rünnakul kui blokis,» lisas mullu kõik kolm kodust tiitlit võitnud Saaremaa VK teates.