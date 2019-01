Niinemäe Tänaku rehvipurunemisest: kui kurve ei lõika, siis oled väga aeglane

«Seda lõikamist, mis toimus seal kiirete S-kurvide sektsioonis, ei saa ära jätta,» sõnas Niinemäe. «Oleneb, kuidas sa autoga asfaldile tagasi tuled, kuidas sa muru servast lõikad, aga et Tänaku autol velg puruks läks, oli pigem ebaõnn. Kui sa kurvi ei lõikaks, lähed kindlapeale, siis ralli mõistes läbid sa kurve väga aeglaselt, mis ei too ühtegi katsevõitu,» selgitas ta.

Suur roll kolmanda kohaga lõpetamisel oli Tänak-Järveoja esiautol Martin Kanguril ja Kuldar Sikul. «Ühe riskantse rehvivaliku pakkuski laupäeval välja just Martin Kangur ja põhiliselt oli tema sõnum, et teeme asju teistmoodi kui teised. Ei võta ainult sõitjad riske, vaid ka esisõitjad. See tasus ära, nägime, et toimis. Küll üüratut vahet kiiruseliselt ei tekkinud, nagu vahest Monte Carlos tekib, aga tõesti müts maha nende ees,» lisas Niinemäe.