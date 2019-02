Kalev/Cramo alistas tähtsas kohtumises lähirivaali

Kes arvab, et korvpall on mäng, kus meeskonnad 24 sekundit oma parimat ründelahendust vormistavad, selle võttis eilse mängu avaveerand kahtlemata võhmale. Meeskonnad loopisid kokku 10 minutiga 40 pealeviset, lisaks prooviti 16 korda vabaviskejoonelt ja kuigi hea algusspurdi teinud Kalev/Cramo edu sulas kiirelt kokku, võideti veerand 34:32.