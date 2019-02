Postimees hindab: EOK spordidebati võitis Keskerakond, EKRE ei tulnud startigi

1. Mihhail Kõlvart, Keskerakond – kõige kauem professionaalse poliitikuna tegutsenud võitlussportlane edastas oma nägemuse nende kogemuste põhjal selgelt, laialt, aga mitte laialivalguvalt; sõnastas kõige paremini, et rahva liikumine on riiklikult ülioluline küsimus; kasutas efektiivsete, kuigi lõpuks veidi väsitavate näidetena Tallinnas korda saadetut

2. Indrek Saar, Sotsiaaldemokraadid – ministri privileeg on haarata praegusest süsteemist enese kasuks tugevusi, aga sellega kaasneb ka vastutus puuduste eest, mitte ei saa näpuga näidata koalitsioonipartnerite peale; rääkides erisoodustusmaksuvabast toetusest tunnistas, et lõppsumma oli vaid kaks kolmandiku soovitust, lisaks lubas ümmarguselt, et «kunagi» tuleb see summa üle vaadata ja äkki ka kultuurisündmuste väisamine selle alla lisada; tugevaim sõnum oli Team Estonia tippude vajalikkus motivaatorina rahva liikuma saamisel