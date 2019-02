Järelvaadatav: kaval rebane Frenzel riisus taas koore, Ilves alustas MMi tagasilöögiga

Põhja suusaalade MMil krooniti suure mäe võistluses kuue aasta järel individuaaldistantsil maailmameistriks 30-aastane kahevõistleja Eric Frenzel, kes on nüüd kuuekordne maailmameister. Kogenud sakslane, kes asub tänavu MK-sarjas alles 11. kohal, alustas murdmaasõitu liidripositsioonil ning lasi konkurendid endale kohe järele ja jättis vastased taas pika ninaga tänu tugevale lõpule. Kristjan Ilvese avastart Seefeldi MMil ebaõnnestus, sest suure mäe võistlusel pika hüppe teinud eestlane kukkus maandumisel ning põrutas kätt ja loobus paistetuse tõttu 10 km pikkusest murdmaasõidust. 22-aastase elvalase teine võimalus on järgmisel neljapäeval, kui Seefeldi MMil on kavas normaalmäe võistlus.