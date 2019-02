Meistrite liiga: Liverpool ja Bayern jätsid väravad löömata, Lyon viigistas Barcelonaga

Liverpooli ja Bayerni vahelisest kohtumisest oodati korralikku tulevärki, kuid sel korral väravate löömiseks ei läinudki. Avapoolajal olid omad võimalused mõlemal meeskonnal, kuid siis väravaid lüüa ei suudetud. Teisel poolajal suuri võimalusi ei tekkinud kummalgi meeskonnal ja nii lepiti 0:0 viiki. Barcelona ja Lyoni mängus oli põnevust rohkem. Kui avapoolajal suutsid mõlemad meeskonnad võimalusi tekitada, siis teine poolaeg kulges selgelt Barcelonga taktikepi all. Vaatamata sellele ei suutnud Barcelona 25st võimalusest ühtegi ära kasutada ja nii lõppes ka see kohtumine 0:0 viigiga. Korduskohtumised nende meeskondade vahel leiavad aset 3. märtsil.

Tänase jalgpalliõhtu põnevamaks kohtumiseks peetakse selgelt Liverpooli ning Bayerni vahelist kohtumist, kuna nii Liverpooli kui ka Bayerni ainsaks eesmärgiks on jõuda Meistrite liigas finaali. Kui Liverpooli hooaeg on olnud koduliigas vägagi korralik, siis Bayern on olnud suuremates raskustes, olles koduliigas endiselt Dortmundi Borussia seljataga.