Otseblogi: Eesti annab legendide lahkumismängus Serbiale kõva lahingut

ENNE MÄNGU:

«See mäng on mul eredalt meeles – meeletu väsimus pärast mängu lõppu, võitlus Nenad Kristiciga, kes oli CSKA põhitsenter, ja muidugi tohutu rõõm,» meenutas Kangur võidumängu Serbiaga, kus ta oli 19 punktiga eestlaste parim.

Omamoodi teatepulgana võib Eesti koondise eest saada aga võimaluse debüüdi lävel olev Henri Drell. «Nende kolme legendi jaoks on tehtud suur sõu ja järsku olen mina ka siin pildis. Isegi trennis ja riietusruumis on nendega uhke koos olla. Kindlasti soovime mängu võita. Isiklikult loodan saada oma esimesed minutid ja teha midagi vägevat,» sõnas Drell, kes koos teiste noormängijatega sai ka Kangurilt kiidusõnu.

«Väga mõnus oli näha mehi, kellega mina isiklikult pole varem koos mänginud. Uus veri, uus energia – väga mõnusad viimased paar päeva on olnud!» sõnas pikalt Eesti koondises kaptenirolli kandnud Kangur.

Kui palju legendid mängida saavad, jättis peatreener Tiit Sokk aga saladuseks. Egas ometi legendid pingile unune? «Seda ei tohiks nüüd küll juhtuda. Nad on ikkagi vormis ja kogemused maksavad ka midagi!»

Serbial oleks tarvis kahest viimasest mängust Eesti ja Iisraeliga võtta vähemalt üks võit, et kindlustada grupis 3. koht ja sellega koos ka pääs MMile. Kui Serbial Eestit täna võita ei õnnestu, siis variant B on pühapäeval kodus alistada Iisrael. 2013. aastast Serbia korvpallikoondist juhendav Aleksandar Djordjevic võttis aga võrreldes septembrikuise mänguga Belgradis Tallinna kaasa täiesti uuenenud koosseisu. Sügisesest meeskonnast on selleks mänguks üles antud vaid neli meest: Dragan Milosavljevic (Unicaja), Marko Simonovic (Zenit), Stevan Jelovac (Gaziantep), Miroslav Raduljica (Jiangsu Dragons).

Djordjevic ütles, et Serbia koondis on tulnud mängu Eestiga võitma. «Oleme mentaalselt hästi valmistunud ja meid rahuldab ainult võit. Tean, et teil on siin kolmel mehel lahkumismatš, kuid ütlen kindlalt, et homme ei ole me teile head peokaaslased!»

Võidumõtted olid peas ka Eesti peatreeneril. «Eks kodumänge minnakse alati võitma,» ütles Sokk. Talle sekundeeris ka Kangur: «Ikka läheme võitma, kuidas teisiti. Kuigi väga raske saab see olema. Serbia on maailma edetabeli 4. meeskond ja neil on nii 30–40 meest, kes võivad koondises mängida.»