Uhke rekordi püstitanud Kregor Zirgile tuli saavutus üllatusena

«Ei oleks uskunudki, et isegi alla 1.50 oleksin suutnud ujuda. Tegin oma ujumist ning konkurents oli kõrval hea. Üritasin pisidetailidele tähelepanu pöörata, mida oleks võinud hommikul paremini teha. Endalegi üllatuslikult tuli selline tulemus,» rääkis Zirk Postimehele.

«Oleme suhteliselt pealju aeroobset tööd teinud ning samuti sprinditrenne. Treeningud on olnud mõõdukad, mitte maksimaalse võimekuse peale,» kirjeldas kanadalase Tom Rushtoni käe all treeniv Zirk viimase kolme nädala treeningplokki.

Zirgi enesetunne on alates jaanuaris lõpus Luksemburgis peetud võistlusest liikunud ülesmäge. «Trennid on hästi läinud ning võistlused samuti – mida veel tahta! See teeb endal ka meele rõõmsaks, eriti pärast eelmist aastat,» rõõmustas Zirk, kes nägi möödunud hooajal kõvasti vaeva, kuid ei pääsenud nii pikaraja EMil kui ka lühiraja EMil isegi mitte eelujumistest edasi.