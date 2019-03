Võrkpalli ühisliiga võitja selgus uskumatus trilleris!

Finaale on kahesuguseid. Ühed on sellised, mis kus pika hooaja vältel sõkaldest eraldunud terad pakuvad publikule vaatemänguga kustumatu elamuse. Teised on need, kus mängijatele jõuab kohale, et kaalul on tiitel ja oskuste asemel ruulivad platsil närvid ja emotsioonid. Eesti-Läti ühise võrkpaliliiga võitja selgus just sellises viimases: koduseinte toel alistas Tartu Bigbank 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25 19:17) tiitlikaitsja Saaremaa.