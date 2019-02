Saarepuu eestlaste dopingukahtlusest: Tammjärv ja Veerpalu täna ei stardi

«Ma ei oska rohkem kommenteerida. Just viis minutit tagasi helistas Expresseni ajakirjanik mulle ja küsis minult infot. Lisaks sain Karelilt kõne, et tema ja Andreas ei tule starti. Ma ei oska öelda, kas see on dopinguga seotud,» ütles Saarepuu Kanal 2 otse-eetris.

ARD ajakirjanik Hajo Seppelt kirjutas, et kinni on peetud seitse inimest. Soome meedia teatel on kinni peetud suisa üheksa inimest, kellest viis on sportlased, nende seas ka mõlemad eestlased ning üks Kasahstani sportlane, kelleks on tõenäoliselt Aleksei Poltoranin. Teadupärast teeb Poltoranin koostööd Mati Alaveri ja Andrus Veerpaluga. Lisaks peeti kinni veel kaks austerlast.