FIS määras Poltoraninile võistluskeelu

«Aleksei Poltoraninil on keelatud osaleda FISi egiidi all toimuvatel võistlustel, sest Austria politsei poolt on esitatud kaalukad tõendid selle kohta, et ta rikkus dopinguvastaseid reegleid, kasutades veredopingut,» seisab FISi teates, mida vahendab portaal sport-interfax.ru. Poltoranin võib FISi otsust kümne päeva jooksul edasi kaevata, kuid seda kasahh ilmselt ei tee.