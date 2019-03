M-Spordi pealik: tahame Mehhikos sarnaselt Rootsile konkurentsis olla

«Mehhiko ralli ja Rootsi ralli on küll kaks täiesti erinevat etappi, aga oleks meeldiv, kui suudaksime sarnaselt head kiirust näidata,» rääkis M-Spordi pealik Millener WRC-sarja kodulehele enne Mehhiko rallit.

«Ma ei oska hetkel öelda, kas me suudame kõige kiiremate meestega võidu sõita, aga me teeme kogu meeskonnaga väga kõvasti selle nimel tööd, et meie Fiestat arendada. Raske töö väljendus Rootsis näidatud kiiruses, loodame sama ka Mehhikos näidata,» rääkis Millener.

Ka Suninen ise ootab Mehhiko rallit väga: «Sain Mehhiko ralliks teha ühepäevase testi Hispaanias. Kuigi temperatuurid polnud väga sarnased sellele, mis meid Mehhikos ees ootab, sain siiski võimaluse tunnetada autot kruusal ning kõrgetes mägedes.»

«Ma tundsin end autos väga hästi, aga alati on natuke kahtluseid hinges, sest me ei tea, mida meie rivaalid vahepeal teha suutnud on. Sama tunne oli ka enne Rootsi rallit, aga meie kiirus oli väga hea ning suutsime kõrgete kohtade nimel võidu sõita küll,» jäi Suninen positiivseks.

Kuna Suninen on MM-sarja punktitabelis hetkel alles 15. kohal, siis on tema stardipositsioon reedesel päeval pigem hea, kuna selleks ajaks on sõidujoon puhtaks sõidetud. Samas leidis Sunien ise ka mõne miinuse: «Hiline stardipositsioon pole alati nii hea. Selleks ajaks võib teele palju suuri kive olla teiste sõitjate poolt tõmmatud. Minu eesmärk on sõita kindlalt, kuid samas näidata oma kiirust.»