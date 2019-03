Noorjalgpallurite hulk Eestis kasvas viie aastaga üle 20 protsendi

Kivisild andis ülevaate 2019. aasta noorte meistrivõistlustest ja võistkondade arvude tõusust viimaste aastate jooksul. Nii Eesti Spordiregistri kui ka Eesti Jalgpalli Liidu võistluste statistika näitab, et noorjalgpallurite hulk on viimase viie aastaga kasvanud üle 20%. Spordiregistri andmetel on spordiklubides jalgpalliga tegelemas 17 586 kuni 19-aastast noort.

«Veelgi kiiremas tempos on suurenenud Eesti noorte meistrivõistlustel osalevate võistkondade arv – aastal 2013 oli neid 345, mullu koos noorte rahvaliigaga 552. See tähendab lausa 60% kasvu,» rääkis Kivisild.

Spordiregistri andmetel on viimase viie aasta jooksul jalgpallitüdrukute hulk kasvanud 36,4% ja jalgpallipoiste oma 21%.

«Koostasime eraldi analüüsi vanuseklasside kaupa, mille alusel oskame ennustada, et harrastajate arvu kasv jätkub ka lähiaastatel. Tunnustame klubisid ja eestvedajaid, kes on selle nimel pingutanud. Analüüs näitab ka seda, et just tüdrukute seas on meil veel palju kasvuruumi,» selgitas Kivisild.

«Meie jaoks on väga oluline teha tööd selle nimel, et kujundada noorte sportimisharjumus. Selleks tuleb näha palju vaeva ka treenerite koolitamisel ja infrastruktuuri arendamisel. Viimane punkt on lastele sportimisvõimaluste pakkumisel praegu tõsine takistus,» lisas jalgpalliliidu tehniline direktor.

Konverentsil tutvustati veel ka U15 võistlussüsteemi muudatust, kus tsoonide põhisest liigasüsteemist liiguti üle sportliku tugevuse põhisele liigasüsteemile. EJLi Arte akadeemia peatreener Marko Pärnpuu tutvustas akadeemia tööd ja käekäiku. Konverentsist võttis osa üle 70 treeneri ja ametniku ligi 50 klubist.

EJL noortekonverentsid läbi aegade:

2005 – Noorte jalgpall – miks ja kuidas?

2006 – Kuidas hoida last, kuidas hoida talenti?

2007 – Noortejalgpall 2008

2008 – Rahvajalgpall, jalgpallikultuur ja klubide kultuur

2010 – Laste turvaline keskkond jalgpallis

2011 – Tervisekontroll, kehaline ettevalmistus ja 2011. aasta

2012 – Eesti noortejalgpalli filosoofia

2013 – Noorte jalgpalli arendamise põhimõtted klubides

2014 – Noormängijate koormus ja treeneri eetika

2015 – Mängijate karjääri planeerimine ja noortekoondise mängija profiil

2016 – U17 Eliitliiga, kohtunike kuvand ja noorte rahvaliiga