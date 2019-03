Seefeldi dopinguskandaaliga on seotud ka Saksamaa olümpiasportlane

Kolmapäeval avaldas Müncheni prokuratuur, et Seefeldis alanud dopinguskandaaliga on seotud vähemalt 21 sportlast kaheksast riigist.

Täna avaldas ARD, et üks sportlastest on Pyeongchangi olümpial Saksamaad kiiruisutamises esindanud sportlane. ARD võttis sportlasega ka ühendust, kuid ta ei soostunud süüdistust kommenteerima.

Sportlase nime ARD ei avalikusta, kuid see on ringhäälingu väitel teada ka Saksamaa Antidopingule.

Müncheni prokuratuuri sõnul on dopinguskandaaliga seotud vähemalt viis erinevat spordiala, millest praeguseks on avalikult välja öeldud neli. Lisaks murdmaasuusatajatele ja kiiruisutajatele on Schmidtil kliente olnud ka kergejõustiklaste ja jalgratturite seas.