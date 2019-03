Hyundai WRC-meeskond astus Tšiili ralliks nutika käigu

Kui käimasoleva nädala lõpus on kavas hooaja neljas etapp ehk Korsika asfaldiralli, siis aprilli viimasel nädalavahetusel ning maikuu keskpaigas sõidetakse vastavalt Argentinas ja Tšiilis. Neist esimesel teevad Hyundai ridades kaasa belglane Thierry Neuville, norralane Andreas Mikkelsen ja hispaanlane Dani Sordo. Käimasoleva hooaja uuel etapil Tšiilis asub aga Sordo asemel starti üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Teatavasti pidi Mikkelsen esialgu tänavu kirja saama täishooaja ehk osa võtma kõigist 14 etapist, kuid veebruari lõpus tegi Hyundai tiim pilootide seas vangerduse ehk sel nädalal peetaval Korsika asfaldirallil on tema asemel roolis Loeb. Ülejäänud kahes Hyundai i20 Coupe WRC-masinas kihutavad Neuville ja Sordo.

«Sebastienil on autoralli MM-sarjas kogemusi rohkem kui kellelgi teisel. Tema teadmised saavad olema meie jaoks Tšiilis väga vajalikud,» selgitas tänavu Hyundai WRC-meeskonna pealiku kohale määratud itaallane Andrea Adamo.

Loeb osaleb tänavu Hyundai rivistuses kokku kuuel rallil. Seni on prantslane kaasa teinud hooaja avaetapil Monte Carlos, Rootsi talverallil ning samuti on ta stardis ka Korsikal. Tšiili on seega Loebi jaoks käimasoleva aasta neljandaks etapiks. Hooaja teises pooles lisanduvad sellele nimistule kõigi eelduste kohaselt Saksamaa ja Kataloonia ralli.