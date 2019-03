Galerii: uskumatu võitlus ja võit aitasid Kontaveidil teha Eesti tenniseajalugu

Et Kontaveit on kodutöö teinud, tõestab WTA lehel ilmunud kommentaar, kus ta teatab, et naudib väga Hsiehi mängude vaatamist. «Ta on väga mitmekülgne ning seda on lõbus vaadata, kuidas ta oma erinevaid mängustiile kokku segab,» rääkis Kontaveit, kelle hinnangul on Hsiehi vastu raske head rütmi leida. «Pean väga hästi mängima, et edasi pääseda.»