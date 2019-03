Korsika rallil laupäevasel võistluspäeval oli kavas kuus kiiruskatset, neist kaks suisa 47 km pikkused maratonkatsed. Rallit juhib belglane Thierry Neuville (Hyundai), Ott Tänak (Toyota) on rehvipurunemise tõttu kuuendal kohal. Postimehe kaamerasilma on Korsikal kohapeal ja siin on tänased klõpsud. Ole sündmuste käiguga kursis Postimehe otseblogi vahendusel.