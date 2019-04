Postimehe aruanne: Flora kannatlikkus süvendas Kalju mõõna

See tähendas, et Flora jätkab täiseduga ja tiitlikaitsja Kalju kurb liiga algus muutus masendavaks. Mida Postimees Hiiu õhtus täheldas?

Kalju mõõnab. Nõmme Kalju on esimese nelja mänguga teeninud neli punkti ja võib vooru lõpus pudeneda tabelis seitsmendaks. Kui Maardu 5:0 purustamine välja arvata, pole tiitlikaitsja suutnud lüüa ainsatki väravat. Kaotatud on Paidele ja Florale, viigistatud Narva Transiga. Sergei Frantsevi ees seisavad tõsised küsimused, vahe Floraga on juba kaheksa punkti.

Vana arm ei roosteta. Et mängijad tippklubide vahel liiguvad, pole midagi enneolematut suures jalgpallis, ka Eestis mitte. Aga et just Kalju ja Flora on neil teemadel väga tuliseid sõnasõdu pidanud, siis seekordne duell omandas ses valguses erilise tähenduse.