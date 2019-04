Tipphetked: Kalev/Cramo teenis Ühisliigas järjekordse võidu ja tõusis seitsmendaks

Viimase VTB Ühisliiga põhiturniiri mängu peab Kalev/Cramo kolmapäeval kell 19 Saku Suurhallis, kui vastaseks on Lokomotiv-Kuban.

Kalevlased said kolmapäeval Kalevi spordihallis peetud kohtumises ajaloos esimest korda tulemusega 96:78 jagu Venemaa tippklubist Peterburi Zenidist ning kindlustasid esimest korda klubi ajaloos pääsu play-off’i. Cramo USA trio Tony Wroten, Arnett Moultrie ja Chavaughn Lewis viskas Zenidi vastu kokku lausa 70 punkti.

Siim-Sander Vene endise koduklubi Nižni Novgorodi näol on tegu Kalevi otsese konkurendiga. Kui Kalevil on mängu eel kirjas 12 võitu ja 12 kaotust, siis Nižnil 13 võitu ja 11 kaotust. Esimese omavahelise kohtumise pidasid meeskonnad oktoobris liiga avavoorus, kui Kalev teenis võõrsil kindla 82:68 võidu. Praeguseks meeskonnast lahkunud Ivan Almeida tõi Kalevile toona 36 punkti, Nižni parim oli 19 punktiga Vladimir Dragicevic.

Nižni vorm on pärast tagasihoidlikku hooaja algust selgelt paranenud. Klubi serblasest peatreener Zoran Lukic on vahetanud põhiturniiri jooksul neli mängijat välja ning saanud meeskonna mängumootori tööle. Koht play-off’is kindlustati sisuliselt juba märtsis, mil võideti neli kohtumist järjest.

Kõige enam peavad kalevlased laupäeval Nižni mängijatest silma peal hoidma USA tagamängijal Kendrick Perryl ja juba mainitud Montenegro ääremängijal Vladimir Dragicevicil, kes kombineerivad kahe peale keskmiselt 29 punkti mängu kohta. Venelastest on tänavu Nižni tulemuslikem olnud Ivan Strebkov, kes on kogunud keskmiselt 12 punkti mängu kohta. Ent ka Kalevil pole midagi häbeneda: pärast Arnett Moultrie meeskonda tulemist on Eesti esiklubist saanud kogu liiga üks resultatiivsemaid meeskondi, samuti asutakse tabeli tipus lauapallide arvestuses.