Tipphetked ja galerii: Tartu andis taas kõva lahingu, kuid Pärnu võrkpalliklubi krooniti nelja-aastase pausi järel Eesti meistriks

Nurka surutud Tartu meeskonna temporündaja Meelis Kivisilla sõnul leiti heitluseks väga hea meelestatus ja võeti see ka väljakule kaasa. «Tavaliselt on meie riietusruum vaikne. Täna oli vähemalt mingi jutt enne mängu,» tõi Kivisild välja.

«Tartu tööjaotus oli selgem ja me ei saanud alguses palli lihtsalt kätte,» iseloomustas Keel kahe esimese geimi kaitselohakusi. Ta lisas, et Tartu oli servil eelmiste mängudega võrreldes selgelt parem. Külaliste brasiillasest ründestaar Chizoba Neves Atu oli esiti liimist lahti, kuid kerkis lõpuks 31 punktiga taas üleplatsimeheks.

Alates hooajast 2013/14, mil meistritiitlile heideldakse nelja võiduni, pole keegi 0:3 kaotusseisu maha mänginud. Ojamets meenutas seepeale aga üht mälestusväärset seika, kui ta ise Pärnu pealikuna tegutses. «Aasta oli 1995 ning Pärnu Rakvere vastu 2:0 ja ka kolmandas mängus geimidega 2:0 või 2:1 ees. Kaotasime seeria 2:3,» keeras pärnakas ajaratast tagasi, ehkki lisas, et praegusest august väljaronimine on vaevarikas.

«Elu on näidanud, et viimase punkti panemine ei pruugi lihtne olla. Aga nüüd on Tartul raske. Kolmest mängust peame ühe ära võtma, sest kui läheb seitsme peale, ei tea kunagi, kui valge või punane keegi näost on,» rääkis 2014. aastast Pärnut tüüriv Keel. Viimati 2014. aastal Eesti meistriks kroonitud Tartu meeskond on viimasel kahel aastal pidanud leppima hõbemedaliga.