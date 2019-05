Täna: kas Žalgirisile koha kätte näidanud Euroliiga põhiturniiri võitja Fenerbahce rühib taas finaali?

Et Fenerbahce ja Anadolu Efes heitlevad ka kohalikus meistriliigas, on Istanbuli derbimängu sel hooajal nähtud juba neli korda. Võitude ja kaotuste suhe Fenerbahcele 4:0? Ei, hoopis 2:2, sest Anadolu Efes on igipõlisest rivaalist koduväljakul saanud jagu nii Euroliigas kui ka Türgi meistriliigas.

Sedapuhku ei saa kumbki klubi koduväljakueelist nautida, kuid sellegipoolest koguneb märkimisväärne hulk Türgi fänne Hispaaniasse emba-kumba Istanbuli klubi toetama. Mängueelsetes intervjuudes on mõlema klubi peatreener rõhunud ajaloolisele vastasseisule, kuid Fenerbahce juhendajalt Željko Obradovicilt on tavapärasest rohkem päritud tema mängijate tervisliku seisundi kohta, sest erinevate probleemide küüsis vaevleb neli mängumeest: Joffrey Lauvergne, Luigi Datome, Nikola Kalinic ja Jan Vesely.

Obradovici sõnul on Lauvergne’i osalemine finaalturniiril välistatud ning suure tõenäosusega ei pääse väljakule ka Datome, aga ülejäänud vigastatud mängijate osas jäi peatreener napisõnaliseks. Serblane küll tunnistas, et olukord ei ole kõige parem, aga Fenerbahces mängib palju tipptasemel mängijaid ja ettevalmistumisperiood on olnud piisavalt pikk, et enne mängu vigastuste taha pugeda.