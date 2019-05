Moskva CSKA võttis finaaliväärilises lahingus tiitlikaitsja Madridi Reali üle magusa revanši

Revanši jahtiv CSKA näeb valitseva meistri vastu šanssi. Venemaa klubi peatreener Dimitris Itoudis püsib enne mängu kahe jalaga maa peal, kuid on enesekindel. «Ma ei ütle, et see saab olema lihtne, sest Realil on kvaliteeti. Oleme sel hooajal kohtunud Realiga kaks korda ja mõlemad mängud võitnud. Aga see mäng on erinev – see on nagu finaal. Lähenemine on totaalselt erinev,» lausus CSKA kreeklasest juhendaja.