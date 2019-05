Rasmus Mägi alustas hooaega Teemantliiga etapi viienda kohaga, maailmarekord jäi veel sündimata

400 meetri tõkkejooksu maailmarekord (46,78) kuulub alates 1992. aastast ameeriklase Kevin Youngi nimele. Nüüdseks 52-aastane Young ennustas võistluse eel, et peagi võib 27-aastaseks saav tippmark murduda. Tema hinnangul on selleks võimelised just täna omaette klassis jooksnud Samba ja Benjamin, kelle isiklikud rekordid on vastavalt 46,98 ja 47,02.