Itaalia meistriliiga lõppvaatlus on teie ees! Võtame luubi alla kõige olulisemad kohtumised, mis määravad, kes jõuavad Meistrite Liigasse ning kes kukub liigast välja. Kas Atalanta teeb oma ajaloo parima tulemuse Serie A-s ning teenib pronksmedalid? Kas ja kumb Milaano klubidest jõuab nelja hulka? Kas Empoli suudab ennast päästa neljanda järjestikuse võiduga Serie B-st? Kõik need ja paljud teisedki küsimused saavad vastuse! Saade «Serie A nädal» on eetris kolmapäeval kell 20.05.