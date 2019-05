Arsenali peatreener pärast kaotust Euroopa liiga finaalis: mõned mängijad peavad lahkuma

Kaotus tähendab Arsenali jaoks ühtlasi seda, et Inglismaa kõrgliigas Premier Leauge hooaja viienda kohaga lõpetanuna ei saa ta järgmisel hooajal kaasa teha Meistrite liigas.

«Meie plaan on jätkata koostöö parandamist noorte mängijatega,» rääkis Emery. «Võibolla mõned mängijad peavad lahkuma, kuid praegu pole aeg sellest rääkida. Meil on noored mängumehed, kes said esimese kogemuse finaalis ning olen tuleviku suhtes positiivne,» lisas 47-aastane hispaanlane, kes tuli kolm hooaega järjest (aastatel 2013–2016) Sevillaga Euroopa liiga võitjaks.