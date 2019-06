Eesti veemotosportlane tegi MM-sarja Itaalia Grand Prix`l väga hea stardi

Mõlemad sõidud võitis Yousef Al Abdullrazzaq Kuveidist ja teiseks tuli Marcus Jorgensen Taanist. MM-sarja kokkuvõttes on Pankratov viiendal kohal.

SKI Ladies GP1 klassis ei olnud sellel võistlusel meie tüdrukutel õnne. Kätriin Nilbe on juba teist võistlust järjest otsimas viga jeti motorist, kuid seni on see tuvastamata. Kokkuvõttes Eesti neiule etapilt 14. koht. Elina Kaarneem sõitis stabiilselt ja sai etapilt 13. koha.