Neuville astus Hyundai kaitseks välja: me ei teinud midagi lubamatut

Nimelt langesid nii Dani Sordo kui ka Sebastien Loeb Portugali rallil tehniliste probleemide tõttu konkurentsist juba avapäeval. Kuna nende jaoks polnud kõrgeid punkte enam mängus, otsustati kõik kaardid mängida Neuville’i peale. See tähendas, et laupäeval ja pühapäeval esimeste seas startima pidanud Sordo ja Loeb jäid meelega starti hiljaks, et alustada katseid vahetult enne Neuville’i ja nõnda belglase hüvanguks teed puhastada. Ühtlasi oli sellise lükkega Ogier’l kaks teepuhastajat vähem.

Neuville’i sõnul ei rikkunud nad sellisel moel mitte ühtegi reeglit. «Me ei teinud midagi lubamatut,» rääkis Portugalis teise koha saanud belglane enne seda, kui Ogier oli saatnud Hyundai meeskonna pealiku Andrea Adamo suunas kriitikanooled.

«Me lihtsalt püüdsime meeskonnana koos püsida ning võidelda niivõrd kõvasti kui võimalik. Lõpuks saime teise koha koos nelja lisapunktiga punktikatselt ning see on hea tulemus,» ütles Neuville.

«Kaotasime meeskondlikult (MM-sarja üldarvestuses – toim) vaid üheksa punkti, kuigi reedel tundus kõik meie jaoks väga halb. Meie tehtud jõupingutused on toonud meile vajaliku boonuse, see on kõik, mida saan öelda,» lisas 30-aastane belglane.

Küsimusele, kas tema arvates tuli eelkirjeldatud taktika talle kasuks, vastas Neuville: «Ma ei tea, kas see aitas mind palju, kuid vähemalt see oli nendes oludes parim lahendus.»

Neuville ei kommenteerinud Ogier’ tehtud süüdistusi Adamo aadressil. Prantslane aga vastas omakorda Neuville’i kommentaaridele: «Strateegiliselt pole siin midagi öelda. Midagi lubamatut nad ei teinud, nii et mida siin kommenteerida? See on lihtsalt üks viis, kuidas seda mängu mängida, siin pole midagi kommenteerida,» ütles Ogier.

Portugali ralli üldseis:

FOTO: Kuvatõmmis

Järgmisena on autoralli MM-sarjas kavas 13.–16. juunil sõidetav kaheksas etapp ehk Sardiinia ralli.

MM-sarja üldseis (7/14)

Sõitjad:

Sebastien Ogier (Citroën) 142 punkti Ott Tänak (Toyota) 140 Thierry Neuville (Hyundai) 132 Elfyn Evans (M-Sport) 65 Kris Meeke (Toyota) 56 Teemu Suninen (M-Sport) 44 Sebastien Loeb (Hyundai) 39 Jari-Matti Latvala (Toyota) 38 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36 Esapekka Lappi (Citroën) 34 Dani Sordo (Hyundai) 26

Meeskonnad: