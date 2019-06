Hazardist ilma jäänud Londoni Chelsea kaotab ka peatreeneri?

Mullu kodumaalt Inglismaale siirdunud 60-aastane Sarri sõlmis Chelseaga aastase lepingu, mida on võimalik aasta võrra pikendada, ent itaallane ei tundnud end debüüthooajal mugavalt ja on klubile teatanud, et soovib lahkuda. Kuigi Chelsea saab soovi korral Sarrit klubis hoida, lubatakse tal lahkuda.