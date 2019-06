Pealik Cretu vaikimised, Teppani müsteerium ja Tähe lubadus

«Ma pole nii sõnatu olnudki. Pilt oli ikka kehv. Võib-olla olime peas juba liiga poolfinaalis, ei tea. Treener kruttis meid riietusruumis küll kõvasti üles, aga me ei saanudki õieti mängu sisse,» kõlas Eesti tavapärase rünnakuliidri Robert Tähe kokkuvõte pärast tänast kindlat allajäämist Hispaaniale. «Arvan, et nüüd ütleb treener meile krõbedamad sõnad, siis unustasime selle õhtu ja reedel oleme juba kui ümbersündinud.»

Kõnealune treener ehk Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretu elas avageimis hoolealustele häälekalt kaasa. Pärast viimase punkti kaotust lajatas veepudelile vihaga valusa obaduse ning alates teisest geimist võttis juba pingil istet, jättes meeskonna isepäi tegutsema. Pärast mängu kadus Cretu kommentaare andmata.

«Seda on varemgi mõned korrad juhtunud,» lausus koondise kapten Kert Toobal Cretu üsna iselaadse juhendamisvõtte kohta. «Ta on meiega sellest ka rääkinud. Tegemist on tema reaktsiooniga, kui meeskond väljakul teda ei kuula ja teeb asju omamoodi. Siis ta laseb vahel meestel ise neid asju seal platsil teha.»

Eesti nurgaründajate osakond alustas täna masendavalt. Täht ja Kristo Kollo jäid avageimis nullile, vahetusest sekkunud Rauno Tamme esines positiivselt, kuid tema panusest meeskonna sütitamiseks ei piisanud. Täht andis enda päevatööle, mis väljendus näiteks pluss-miinus arvestuses ümmarguse nulliga, äärmiselt konkreetse hinnangu.

«Sitasti! No ei jäänud pallid maha. Hispaania oli kaitses hea kah, võib-olla nägid mu täna läbi. Õlas oli laksu vähevõitu,» poetas Täht ega tahtnud teda viimasel ajal kimbutanud õlavaevusest liiga palju rääkida.

Kui Täht lõi täna vähemalt terve mängu kaasa, siis Ardo Kreek ja Renee Teppan ei sekkunud sekundikski. Kreeki piinab mure selja-kõhupiirkonnas, koondise abitreener Alar Rikberg uskus, et uueks reedeks on temporündaja taas mängukorras.

Juba pikalt mängupraktikata Teppaniga on seis märksa segasem. «Treenerid soovisid, et Renee alustaks täna. Et saaks teda proovida. Aga kahjuks ta seis ei lubanud,» sõnas Toobal. Rikberg lisas: «Soojenduse lõpus ütles Renee, et seis on 50-50. Loomulikult pole sellisel juhul mõtet riskida.»