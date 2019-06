Markko Märtin teeb Rally Estonial uue WRC autoga debüüdi: see on Oti süü

Märtin tunnustas Rally Estonia peakorraldajat Urmo Aavat, kes on näinud selle sündmuse arendamisel palju vaeva. «See on üsna uskumatu, kuidas see sündmus kasvab. Seal on tõeliselt korralik taristu ning teed on üsna sarnased Soomega – kindlasti on mõnes teises Eesti osas veelgi lõbusamaid teid, kuid need on esinduslikumad, eriti väikesed teed,» rääkis Märtin.