Epp Mäe alistas venelannast olümpiavõitja ning võitis Euroopa mängudelt pronksi

Eesti on nüüd tänavustelt Euroopa mängudelt võitnud neli medalit. Hõbedase autasu said nii Alo Jakin meeste jalgratta maanteesõidus kui ka naiste 3x3 korvpallikoondis. Vähemalt pronksmedali on taganud ka sulgpallur Raul Must, kes mängib homme algusega kell 11.40 meesüksikmängu poolfinaalis.