Pochettino: teistsuguse tulemus korral oleks võinud kaaluda Tottenhamist lahkumist

Pochettino rääkis enne finaali, et peab võib-olla teise projekti ette võtma, kui Tottenham peaks võitma. «Kui sa saavutad edu, siis sa käitud teisiti, mängijad käituvad teisiti ja väljakutsed muutuvad teistsugusteks.»

Kui talle öeldi, et enamus peatreenereid oleks ilmselt teisel arvamusel ja jääksid klubisse vastas Pochettino järgnevalt: «Ma pean sellega nõustuma. Aga ma tean Tottenhami. See ei ole nagu teised klubid. Mina ja minu treenerite tiim ei ole teistega sarnased, lihtsalt teistsugused. Aga me saame häid tulemusi.»