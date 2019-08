FCI Levadia peatreener riigist välja saadetud ründajast: olen temas väga pettunud

Rogic tunnistas, et oli Kabajevi riigist välja saatmise üle pettunud, kuid avaldas lootust, et venelasest ründaja sai siit õppetunni. «Esiteks peab Kabajev sellest juhtumist õppust võtma, sest mõned asjad ei ole aktsepteeritavad ja targad. Loodan, et ta saab sellest suure õppetunni ja hakkab tähtsaid asju korras hoidma. See on kõik, mis ma tema kohta oskan öelda. Oli mis oli, nüüd ta pole enam meie mängija ja peame keskenduma järgmistele mängudele. Mul oli enne tema saabumist piisavalt mängijaid ja Kabajev lisandus koosseisu, et meeskonda kvaliteeti juurde tuua. Ta meeldib mulle mängijana, aga selle juhtumiga olen väga pettunud.»