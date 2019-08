Karel Voolaiu esimene valik: millised on noorenduskuuri põhjused?

Järgnevad värske peatreeneri põhjendused, miks just nii, aga mitte naa.

Mitu vanemat olijat jääb eemale

Voolaid ei saatnud seekord kutset neljale pallurile, kes viimastel aastatel enamasti koondiseringi kuulunud. Peatreener põhjendab nende olukorda eraldi.

Henri Anierist: «Viimati vestlesime täna hommikul. Henri minek klubis ei ole kõige parem. Tema ja Rauno Sappineni vahel valiku tegemine olid meil koos teiste treeneritega korralikul kaalukausil. Seekord otsustasime minna Raunoga, kes on mulle tuttavam mängija – tean täpsemalt, mida saan temalt oodata. Aga ka Henri kinnitas, et on alati valmis koondist aitama. Ründajatest oli tänu näidatud stabiilsusele ja väravate hulgale kõige selgem Erik Sorga valik.»

Nikita Baranovist: «Nikita mõtles ja vaagis klubiotsinguil tükk aega. See periood venis tal küllaltki pikaks. Tahan esmalt näha, kuidas ta uues meeskonnas mängima hakkab. Pealegi on noorema põlve keskkaitsja Märten Kuusk teinud väga hea hooaja ja väärib selgelt kohta A-koondises.»

Sander Purist: «Hooaja algus oli tal kehv, teine pool on alanud paremini. Aga minu silmis jääb praegu veel midagi puudu. Tahan pigem anda võimaluse noorematele, kes sarnases hoos.»

Ilja Antonovist: «Tema jäi väga napilt koosseisust välja. Tegemist on tõelise töömesilase ja treeneri jaoks nii-öelda kindla kaubaga. Hetkeseisus eelistasin sel positsioonil Mattias Käiti, Mihkel Ainsalut ja Vladislav Kreidat. Kindlasti ei taha ma näiteks Kreidale anda avanssi. Näen temas selgelt sisu, mis viitab, et ta on tõusnud teiste koondisepoiste kõrvale.»

Kokkuvõtvalt noorendamisest: «Kindlasti ei soovi ma teha seda kunstlikult. Praegu kõigi asjaolude kokkulangemisel sattus nii. Aga rõhutan, et ootan kõigilt mängijatelt suurt panust. Ka nooremate ülesanne on mu usaldust õigustada.»

Suure Flora-lembuse tagamaad

23 kutsutust koguni üheksa – ehk üle veerandi – tuleb Eesti liiga liidri FC Flora ridadest. Eriti laialt on florakad esindatud ründavas osakonnas.

Voolaid: «Teatud positsioonidel sattus lihtsalt nii, et konkurents ei ole võib-olla nii silmapaistev ja muljetavaldav. Mõistagi andsid ka Flora euromängud, ent samuti minu minevik nende noortega koos töötamisel piisava põhjuse. Vanemate florakate ehk Konstantin Vassiljevi ja Gert Kamsi kvaliteet on teada, lisaks on ka nemad teinud väga hea hooaja.»

Ragnar Klavan on tagasi!

Suvel vigastust ravinud ja eelmistest koondiseheitlustest eemale jäänud kapten Ragnar Klavan on tagasi sini-must-valge all.