Blogi ja galerii: Eesti kaotas rekordmängus hirmkõvale Hollandile

Enne mängu:

Eesti jalgpallikoondis on täna õhtul koduses Lillekülas silmitsi ühtaegu üüratu katsumuse ja võimalusega. Tabelis neli kaotust neljast mängust ja väravate vahe 2:14, minnakse vastamisi Hollandiga, kes seilab samal ajal selges pärituules.

Pärast kaht järjestikust rahvuslikku šokki ehk 2016. aasta EM- ja 2018. aasta MM-finaalturniirilt eemalejäämist on Holland leidnud Ronald Koemani käe all uue hingamise. Tänavuses Rahvuste liigas jõuti finaali, alles reedel saadi võõrsil ülimagus 4:2 võit Saksamaa üle. Tõsi, kevadises mängus jäädi naabrimeestest vihavaenlasele omakorda kodus alla. Ent Tallinna saabuti kõrgendatud meeleolus ja enesekindlusega.

«Meil on piisavalt kvaliteeti, et luua võimalusi ja lüüa väravaid. Valdame palju palli ja peame selles näitama tippkvaliteeti. Kõik sõltub meist endist,» lausus eelmisel aastal tüüri juurde asunud endine kaitselegend Koeman. «Aga kui sa ei ole täielikult valmis ja keskendunud, suudab iga vastane su elu ebameeldivaks teha.»

Hollandi ründaja Memphis Depay sõnastas konkreetselt: «Surve ja vastutus meie õlul on suured. Me kõik teame, mis on kaalul. Oleme missioonil. Me ei tohi kolmandat korda järjest eksida. Mitte ainult mängijad ei taha finaalturniirile pääseda, vaid terve Holland ootab seda. Lausa nõuab. Kui mängime samasuguse hinge, energia ja agressiivsusega kui reedel Saksamaal, saame ka siin hea tulemuse.»

Kõigi vastu saab pikemalt rünnata

Pärast põhirivaal Valgevenelt reedel lisaminuteil saadud 1:2 kaotust tõdes kapten Ragnar Klavan, et meeskond on augus. «Muidugi ei ole seis hea. Oleme meeskonnana augus ning meie töö ja tahe on sealt ka koos välja tulla. Kui me Hollandi vastu parimas vormis ei ole, lendavad kõik need pallid, mis Valgevene posti ja latti lõi, kindlasti sisse. Nii kahjuks lihtsalt on,» hoiatas Klavan.

Kas ja mida on Eestil säärases pealtnäha trööstitus olukorras üldse loota? Vähe niigi vältimatust (väga suurest) tasemevahest, rapsib Eesti mudas, Holland naudib aga uue põlvkonna jõulist peatõstmist ja on äärmiselt näljane. Kas esimeseks sihiks tuleb seega võtta võimalikult väärikas allajäämine?

Ma ei suuda kohe kuidagi meeskonnale sisendada: minge mängima nii, et võimalikult vähe tuleks.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid

«Ma ei suuda kohe kuidagi meeskonnale sisendada: minge mängima nii, et võimalikult vähe tuleks. Tahame rohkemat!» kuulutas teist korda Eesti koondise ohje hoidev Karel Voolaid. «Suure südame ja usuga mängides on väga suured varemgi langenud.»

Uus peatreener soovib nukrast hetkeseisust hoolimata teatud stampe murda. «Tahaksin muuta tavapärast mõtlemist, et meil on Hollandi-suguseid vastaseid võimalik nõelata ainult kiirete kontrarünnakute või standardolukordadega. Muidugi loodame ka neile, aga soovin mängijateni viia mõtlemist, et oleme suutelised sel tasemel meeskondade vastu ohtlikult ründama ka rohkem kui kahe või kolme sööduga.»