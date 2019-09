M-Sport ja Hyundai loobusid Tänaku jahtimisest

Hyundai tallipealik Andrea Adamo teatas eile, et ei palka Tänakut.

Kuigi ralli MM-sarja juhtiva Ott Tänaku tulevikuplaanid on veel lahtised, tekkis teatav selgus eile. Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen tegi juba suve hakul selgeks, et tema sooviks on Tänakuga jätkata. Kuid Eesti rallituusa jahtisid ka kaks teist WRC-meeskonda – Hyundai ja M-Sport Ford, vahendab rallit.fi.