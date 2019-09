Eesti koondislane liitub HC Tallinnaga

«Kaspar on üks professionaalsemaid mängijaid Eesti käsipallis. Ta vääriks mängimist välismaal, kuid vasakäärtel ehk paremakäelistel ääremängijatel on välismaale pääsemine kõige raskem. Samas on mul temasuguse kogenud ja suure töötahtega mängija liitumise üle vaid hea meel. Meie noortele on ta oma kogemuse ja eeskujuga suureks toeks. Kuna põhimängujuht Uku-Tanel Laast liitub meiega alles jaanuaris, siis kindlasti saab Leesi näha ka mängujuhi rollis. Õnneks saab Kaspar meie eest debüüdi teha juba homme, kuna hetkel on koosseis katastroofiliselt õhuke,» lausus HC Tallinna värske peatreener Risto Lepp, kes koos Leesiga ise mänginud nii Kehras kui Eesti koondises.