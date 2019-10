Spordiministeerium, WRC eri

Ott Tänakust ja Martin Järveojast said esimesed eestlased, kes tulnud autoralli maailmameistriks. Spordiministeeriumis võtame kokku ajaloolise nädalavahetuse, kus külalisteks on Rauno Paltser ja Miko Niinemäe. Saatejuht Marko Kaljuveer. Postimehe WRC eri otseülekanne algab kell 12.00. Saade on õhtul eetris ka Kanal 12-s.